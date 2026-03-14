الإطاحة بامرأتين أقدمتا على قتل امرأة وحرق جثتها بدافع السرقة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، أن "مفارزها تلقت بلاغاً بوقوع حادث حريق داخل منزل إحدى المواطنات أدى إلى وفاة امرأة، حيث لم يتقدم ذووها بشكوى واعتبروا الحادث قضاءً وقدراً، إلا أن مفارز مكافحة الإجرام باشرت بإجراءاتها التحقيقية لكشف ملابسات الحادث".وأضافت، أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص بالاشتراك مع خلية الاستخبارية، وبالتنسيق مع المشرف والكادر الفني لمنظومة المراقبة، وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء الركن نعمان ، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة وجمع المعلومات".وأشارت القيادة إلى أن "الجهود التحقيقية المكثفة أسفرت خلال حوزتهما".وأكدت القيادة أنه "جرى تصديق أقوال المتهمتين ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهما وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقتل العمد".