من مجمع سجون بغداد.. وزير العدل يوجه باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير العدل أجرى زيارة ميدانية إلى مجمع سجون المركزي (أبو غريب سابقًا)، للاطلاع المباشر على مستوى الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الأقسام الإصلاحية داخل المجمع، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لواقع المؤسسات الإصلاحية والوقوف على جاهزية الخطط الأمنية المعتمدة فيها".وخلال الزيارة، التقى الوزير "القيادات الأمنية للقوة الماسكة للمجمع، واستمع إلى إيجاز مفصل بشأن الخطط الميدانية المعتمدة لتأمين الأقسام السجنية ومحيطها الخارجي، والإجراءات المتخذة لمنع أي محاولة لزعزعة الأمن أو الإخلال بالنظام"، مؤكدا أن "مستوى الإجراءات الأمنية المتبعة يبعث على الاطمئنان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ محتمل".ووجّه الوزير "باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التهاون مع أي حالة قد تؤثر في أمن المؤسسة الإصلاحية، مع تعزيز التنسيق المباشر والمستمر بين القوة الماسكة والقوة الإجرائية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية، بما يضمن تكامل الأدوار الأمنية وتوحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار داخل المجمع".كما تضمنت الزيارة "عقد اجتماع مع مديري الأقسام السجنية ، جرى خلاله التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارات السجنية والقوات الأمنية المعنية، لضمان تطبيق الإجراءات الأمنية بدقة ومنع حدوث أي خرق أمني".وفي هذا السياق، وجّه الوزير "باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للأقسام السجنية، وتهيئة المستلزمات الفنية واللوجستية اللازمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني والإداري داخل المؤسسات الإصلاحية".