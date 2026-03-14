العدل تكشف عن تعرض المناطق المحيطة بسجن المطار لضربات

كشفت وزارة العدل، عن تعرض المناطق المحيطة بمطار الدولي وسجن المطار إلى ضربات متكررة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العدل في بيان، "خلال الأيام القليلة الماضية تعرّضت المناطق المحيطة بمطار الدولي وسجن المطار (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة، كان بعضها قريبًا جدًا من السجن".

وأضاف "وكانت أشدّها ضربات اليوم، إذ وصلت منذ الساعة السادسة مساءً إلى الآن ستّ ضربات، كان بعضها قريبًا من السجن، والذي قد يُخشى معه التأثير على أمن السجن الذي يأوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين".

ولفت لعيبي الى أنه "ففي الوقت الذي نطمئن فيه شعبنا العزيز بأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية أمن السجن من قبل كوادر وزارتنا والأجهزة الأمنية البطلة تبعث على الاطمئنان، إلا أن سقوط المقذوفات بالقرب من موقع السجن مدعاة للقلق من تأثيرها على إجراءاتنا وخططنا الأمنية في حماية السجن أو إلحاق ضرر بالبنى التحتية للسجن".