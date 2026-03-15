إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق خلال شباط الماضي

وذكر بيان للمجلس، أن "مجموع عقود الزواج خلال شهر شباط الماضي في جميع محافظات ما عدا بلغ 28479، فيما بلغ مجموع حالات الطلاق خلال الشهر ذاته 6151".وأضاف البيان، أن "العاصمة تصدرت قائمة عقود الزواج وحالات الطلاق، حيث بلغ عدد عقود الزواج في جانب 4086 وفي جانب 3447عقداً، فيما بلغ مجموع حالات الطلاق في جانب الرصافة 1331 وفي جانب الكرخ 1094".