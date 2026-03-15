الخارجية تعلن وصول أول دفعة من العراقيين العالقين في الخارج

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
09:15 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سويسرا ترفض طلبين من الولايات المتحدة بعبور أجوائها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558907-639091699247784992.jpg
الخارجية تعلن وصول أول دفعة من العراقيين العالقين في الخارج
محليات
2026-03-15 | 07:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
225 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الخارجية
، اليوم الأحد، عن وصول أول دفعة من المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، فيما أشارت إلى أنه سيتم تسيير عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لإعادة العراقيين العالقين في الهند.
وذكر بيان للوزارة، أن "خلية الأزمة المُشكَّلة في الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، تواصل جهودها لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول إلى أرض الوطن".
وأضاف، أن "الدفعة الأولى من المواطنين العراقيين القادمين من جمهورية
مصر
العربية (القاهرة) وصلوا إلى
العراق
عبر منفذ
عرعر
الحدودي، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة في
المملكة العربية السعودية
لتسهيل عبورهم وإعادتهم إلى البلاد".
وتابع البيان: "كما تواصل الوزارة، وبالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية والجهات المعنية، ترتيبات إعادة المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية الهند، حيث من المؤمل تسيير عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لإعادتهم إلى أرض الوطن، ولا سيما الحالات المرضية التي كانت تتلقى العلاج هناك".
وفي سياق متصل، أشار إلى، أن "الوزارة تعمل بالتعاون مع بعثاتها الدبلوماسية والجهات المختصة في الدول المعنية على استكمال الترتيبات اللازمة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الجمهورية
اللبنانية
عبر المملكة الأردنية الهاشمية، تمهيداً لإعادتهم إلى العراق".
وأكدت
وزارة الخارجية
"استمرارها في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وبذل جميع الجهود الممكنة لتأمين عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والسلطات المختصة في الدول الشقيقة والصديقة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
الخارجية تعلن
وصول أول دفعة من العراقيين العالقين في الخارج
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
اللبنانية
السومرية
السعودية
الهاشمي
+A
-A
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
13:45 | 2026-03-14
13:30 | 2026-03-14
11:00 | 2026-03-14
10:55 | 2026-03-14
18:00 | 2026-03-12
14:00 | 2026-03-12
16:30 | 2026-03-11
19:00 | 2026-03-08
15:30 | 2026-03-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.