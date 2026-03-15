الخارجية تعلن وصول أول دفعة من العراقيين العالقين في الخارج

وذكر بيان للوزارة، أن "خلية الأزمة المُشكَّلة في الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، تواصل جهودها لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول إلى أرض الوطن".وأضاف، أن "الدفعة الأولى من المواطنين العراقيين القادمين من جمهورية العربية (القاهرة) وصلوا إلى عبر منفذ الحدودي، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة في لتسهيل عبورهم وإعادتهم إلى البلاد".وتابع البيان: "كما تواصل الوزارة، وبالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية والجهات المعنية، ترتيبات إعادة المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية الهند، حيث من المؤمل تسيير عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لإعادتهم إلى أرض الوطن، ولا سيما الحالات المرضية التي كانت تتلقى العلاج هناك".وفي سياق متصل، أشار إلى، أن "الوزارة تعمل بالتعاون مع بعثاتها الدبلوماسية والجهات المختصة في الدول المعنية على استكمال الترتيبات اللازمة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الجمهورية عبر المملكة الأردنية الهاشمية، تمهيداً لإعادتهم إلى العراق".وأكدت "استمرارها في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وبذل جميع الجهود الممكنة لتأمين عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والسلطات المختصة في الدول الشقيقة والصديقة".