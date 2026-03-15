النزاهة تطمئن العراقيين: خزين الحنطة يكفي لـ2027.. ولا أزمات في الغاز والمياه

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سويسرا ترفض طلبين من الولايات المتحدة بعبور أجوائها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

النزاهة تطمئن العراقيين: خزين الحنطة يكفي لـ2027.. ولا أزمات في الغاز والمياه

محليات

2026-03-15 | 07:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
النزاهة تطمئن العراقيين: خزين الحنطة يكفي لـ2027.. ولا أزمات في الغاز والمياه
111 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، نتائج مُتابعة الفرق الميدانيَّة الوقائيَّة والتوعويَّة التي ألفتها؛ للتدابير التي اتخذتها المُؤسَّسات الحكوميَّة المعنيَّة ذات العلاقة بمنع الاحتكار وافتعال الأزمات؛ للحيلولة دون تأثير تداعيات الظروف الإقليميَّة الراهنة على حياة المُواطن والعائلة العراقيَّـة.

الهيئة أشارت إلى أنَّ الفرق المُؤلَّفة من دائرة الوقاية التي أجرت زياراتٍ إلى وزارات (التجارة والزراعة والنفط والكهرباء والإعمار والإسكان والبلديَّات العامة، فضلاً عن أمانة بغداد ومُحافظة بغداد ومجلس شؤون المُنافسة ومنع الاحتكار) أعدَّت تقريراً مُفصَّلاً أوضحت فيه التدابير اللازمة المُتَّخذة من الجهات المذكورة لمنع المساس بالخدمات الفضلى المُقدَّمة، وتأمين الأمن الغذائيّ والجوانب الخدميَّة عبر التصدّي لأيَّة محاولةٍ لاستغلال الظروف التي تمرُّ بها المنطقة عموماً، مُبيّنةً إجراءات الجهات التي تمَّت زيارتها.

وزارة التجارة
تمَّت زيارة الشركتين العامَّتين لتجارة الحبوب والمواد الغذائيَّة، وتمَّ رصد وجود خزينٍ استراتيجيٍّ من مادة الحنطة يكفي الحاجة لغاية العام ٢٠٢٧، مع الإشارة إلى أنَّ الكميَّات المُتسلَّمة للخطة التسويقيَّة للموسم الزراعيّ ٢٠٢٥ بلغت (٥,١٠٢,٢٣٠) خمسة ملايين طنّ، ومن المُؤمَّل إضافة ما يقرب من ( ٥,٠٠٠,٠٠٠ – ٥,٥٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف طنّ خلال الموسم التسويقيّ خلال الشهرين المُقبلين؛ بما يسهم في تعزيز الخزين، كما تمَّ التعاقد على إنشاء سايلوات في مُحافظات (النجف وواسط وكركوك والأنبار والمثنى) بطاقةٍ إجماليَّةٍ تبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف طنّ، أما نسبة تجهيز مفردات السلة الغذائيَّة الأولى لهذا العام فقد بلغت بين (٩٦%-١٠٠%)، مع توفُّر رصيدٍ كافٍ من المواد الغذائيَّة لمُدَّة ستة أشهرٍ، ولفت التقرير إلى استمرار توريد السكر وزيت الطعام والبقوليات ومعجون الطماطم من خلال بواخر رأسيَّةٍ في ميناء أم قصر وحاوياتٍ.

وزارة الزراعة
تطرَّق التقرير إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المُديريَّة العامَّة لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة في وزارة الداخليَّـة بحملاتٍ مُشتركةٍ؛ للحدّ من ظاهرة الاحتكار والتلاعب في الأسعار من قبل بعض المُتنفّذين في السوق، ومُتابعة تحقيق الأمن الغذائيّ واستقرار الأسعار، وتمَّت ملاحظة عدم تسجيل حصول أيَّة أزمةٍ أو ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعيَّة، ومنتجات الثروة الحيوانيَّة، مُشدّداً على استمرار قسم التسويق ومُراقبة الأسعار في دائرة التخطيط والمُتابعة بمُراقبة الأسعار في الأسواق المحليَّة بشكلٍ يوميٍّ، ورفع تقارير بشأن واقع حالها، لافتاً إلى عدم تسجيل أيَّة مُؤشراتٍ بشأنها.

وزارة الكهرباء
بخصوص القدرة الكهربائيَّة المُخطّط إنتاجها في صيف هذا العام فإنها تتراوح بين (٢٩,٠٠٠ -٣٠,٠٠٠) ألف ميغا واط مقارنةً بالطلب الكليّ البالغ (٥٥,٠٠٠) ألف ميغا واط، ومع استمرار الظروف الراهنة فإنَّ خطة التجهيز بعد وقف استيراد الطاقة والغاز والاعتماد على الوقود البديل في التشغيل يصبح أقصى إنتاجٍ يمكن تحقيقه بحدود (٢٣,٠٠٠) ألف ميغا واط، قد تنخفض إلى (١٦,٠٠٠-١٧,٠٠٠) ألف ميغا واط في حال عدم توفُّر الغاز الطبيعيّ.

ودعا إلى سرعة الاستجابة في إصلاح العوارض؛ لضمان استقرار تجهيز الطاقة للمُستهلكين، وتوجيه الوزارات والجهات الحكوميَّة لتسديد مبالغ الجباية؛ ليتسنَّى للوزارة الإيفاء بالالتزامات الماليَّة مع الشركات المُصنَّعة والمُقاولين المُتعاقدين لتنفيذ المشاريع في العام ٢٠٢٥، وتنفيذ خطة صيانة الوحدات التوليديَّة ضمن الصيانة طويلة الأمد، وتمويل خطة فك اختناقات صيف العام ٢٠٢٦.

وزارة النفط
أشَّرت فرق الهيئة المُؤلّفة قيام خليَّة الأزمة المُؤلّفة برئاسة وزير النفط وعضويَّة هيئة الرأي التي تضمُّ الوكلاء والمُستشارين والمديرين العامّين في الدوائر والشركات العامَّة في الوزارة باستثناء شركاتها العامَّة ودوائرها المركزيَّة كافة من الصلاحيَّات الخاصَّة بالعمل لمُواجهة الأزمة؛ لضمان استمرار تدفُّق النفط الخام وإنتاج المُشتقات النفطيَّة؛ لتلافي أيّ نقصٍ وتسهيل إجراءات التعاقد الاستثنائيَّة لتعظيم الإيرادات، إضافة إلى تسهيل عمليَّة تصدير النفط الخامّ والمُنتجات النفطيَّة الفائضة عن الحاجة في الداخل، وتخويل شركة تسويق النفط (سومو) صلاحيَّات استخدام الآليات والطرق التسويقيَّة المُتاحة والاستثنائيَّة للتصدير، ومنها قبول السعر الوحيد والعرض الوحيد، كما قرَّرت خليَّة الأزمة تخويل شركة ناقلات النفط العراقيَّة صلاحيَّة تأجير ناقلات النفط الرأسيَّة في الخليج؛ لخزن النفط الخام وأي استخداماتٍ أخرى؛ لضمان استمرار عمل مصافي النفط.

وتابعت إنَّ الشركة العامة لتعبئة الغاز زادت إنتاجها من اسطوانات الغاز، مُوضحةً عدم وجود أزمةٍ في التجهيز؛ لكن حصلت زيادة في الطلب من المُواطنين نتيجة الأوضاع الراهنة، كما تمَّ رصد بعض وكلاء التجهيز يبيعون اسطوانات الغاز إلى أصحاب الفنادق والمطاعم وقاعات الدواجن بأسعارٍ مرتفعةٍ.

وزارة الإعمار والإسكان
قيام الوزارة بمُتابعة تطوُّر الأحداث من خلال خليَّة الأزمة المُؤلَّفة، وتفعيل غرفة عمليَّات الطوارئ للتعامل مع الأزمات، وإعداد قاعدة بيانات لجميع المشاريع المائيَّة العاملة والمُستقبليَّة لكل محافظةٍ؛ لضمان استمرار إيصال المياه الصالحة للشرب لجميع المناطق، وعدم حدوث شحةٍ مائيَّةٍ، كما تمَّ التشديد على القيام بالصيانة الدوريَّة لمحطات التصفية والضخّ والخزانات، مع توفير مخزون طوارئ من موادّ التعقيم والكلور والوقود وقطع الغيار الأساسيَّة، ومُتابعة عمل المواقع البديلة للمشاريع في حال تعرُّض المشروع للضرر، والتأكُّد من عمل المُولّدات في حال انقطاع التيار الكهربائيّ.
 
أمانة بغداد
نوَّه التقرير بأنَّ خطة الطوارئ التي أعدَّتها أمانة بغداد لتلافي أيَّة أزمةٍ في تجهيز المياه الصالحة للشرب، شملت توفير كميَّاتٍ كافيةٍ من الوقود لجميع المواقع وصيانة المُولّدات والمُضخّات والمعدات لمواقع الماء الصافي والخام، وتوفير مادتي الشب والكلور، فضلاً عن المضي بإنجاز مُتطلّبات إدراج مشاريع الماء، وإنشاء الخزانات والتوسعة ومدّ الأنابيب الناقلة، وحثّ التقرير على قيام الأمانة بمُتابعة موضوع استحصال مبالغ الديون المُترتّبة بذمَّة الدوائر الحكوميَّة البالغ مقدارها (٧٨,٤٣٣,٣٦٣,٠٠٠) ثمانية وسبعين مليار دينار، ومُتابعة موضوع نصب وتجهيز (٧) مُولّداتٍ حديثةٍ؛ لرفد مشروع ماء الكرخ بكلفة (١٨,٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليار دينار، إذ تمَّ استحصال مُوافقة مجلس الوزراء عليها.

مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار
ألَّف المجلس لجان تولَّت مهمَّة الانتقال إلى الأسواق برفقة مُمثلي وزارة الداخليَّة (مُديريَّة الجريمة المُنظَّمة ومُديريَّة الجريمة الاقتصاديَّة) وجهاز الأمن الوطنيّ؛ للقيام بزياراتٍ تفتيشيَّةٍ ومُراقبة الأسواق ومنع المُمارسات الاحتكاريَّة، وإعداد تقارير عن تلك الزيارات تتمُّ الاستعانة بها من قبل مُمثلي وزارة الداخليَّة وجهاز الأمن الوطنيّ في العرض أمام القضاء عند اكتشاف مُخالفاتٍ، وتشير تقارير الزيارات إلى حدوث ارتفاعٍ عامٍّ في أسعار بعض السلع الغذائيَّة من المصدر، إلا أنَّه لا يوجد لها أثر في السوق.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
دائرة الاستـ هداف تتسع .. القصـ ف يطال مناطق مدنية بعد المواقع العسكرية - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-14
Play
دائرة الاستـ هداف تتسع .. القصـ ف يطال مناطق مدنية بعد المواقع العسكرية - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-14
Play
نشرة ١٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-14
Play
العراق في دقيقة 14-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-14
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
إيقاف مسلسل عرش الشيطان إلى اقتراح قطار بغداد - سوشيل رمضان - حلقة ٢٥ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-14
Play
إيقاف مسلسل عرش الشيطان إلى اقتراح قطار بغداد - سوشيل رمضان - حلقة ٢٥ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-14
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تزايد أعداد الطلاق - حديث رمضان - حلقة ٢٥ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-14
Play
تزايد أعداد الطلاق - حديث رمضان - حلقة ٢٥ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-14
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.