إحباط محاولة تهريب 3.6 كغم من "الكريستال" بحوزة مسافرة في منفذ الشلامجة

وذكرت المديرية في بيان، أنها "تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة أجنبية، في صالة الوافدين، ضبطت بحوزتها مادة (الكريستال) المخدرة بوزن (3,600) كغم، في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد".وأضافت أن "عملية الضبط تمت من قبل منتسبي الشعبة الفنية وبالتعاون مع الدوائر الساندة".ولفتت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها".