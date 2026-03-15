شوارع الموصل تختفي.. ومواطنون يتساءلون: أين الخدمات؟

وأفاد سكان محليون بأن "مياه الأمطار تحولت إلى سيول في بعض الأحياء نتيجة ضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي أدى إلى تجمعات مائية كبيرة أعاقت حركة السير وأغرقت الأرصفة والطرق الرئيسية والفرعية".وقال المواطن لـ ، إن "الأمطار استمرت لأيام قليلة لكنها كانت كافية لكشف ضعف البنى التحتية في المدينة"، متسائلاً "أين ذهبت مشاريع الإعمار التي يتحدث عنها المسؤولون في ؟".من جانبه، ذكر المواطن لـ نيوز، أن "عدداً من الأزقة والشوارع في بعض الأحياء تحولت إلى برك مائية كبيرة"، مشيراً إلى أن "المشكلة تتكرر كل عام مع أي موجة أمطار".بدوره أوضح المواطن سالم الحمداني أن "بعض المنازل باتت شبه محاصرة بمياه السيول، خاصة في المناطق المنخفضة"، لافتاً إلى أن "الأمر قد يتطور إلى كوارث إذا استمرت الأمطار أو لم يتم تصريف المياه بسرعة".ويؤكد مواطنون أن هذه المشاهد تتكرر في رغم مرور سنوات على إعلان مشاريع إعادة الإعمار بعد الدمار الذي لحق بالمدينة خلال الحرب ضد تنظيم ، مشيرين إلى أن ملف الخدمات ما زال يمثل أحد أبرز التحديات أمام .ويرى متابعون أن غرق الشوارع بعد ساعات أو أيام قليلة من الأمطار يكشف عن خلل واضح في شبكات تصريف المياه والبنى التحتية، الأمر الذي يستدعي تحركاً سريعاً من الجهات المعنية لتفادي مخاطر أكبر قد تتسبب بها السيول.وطالب أهالي الموصل الحكومة المحلية والجهات الخدمية في باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة تصريف مياه الأمطار، مؤكدين أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أضرار مادية كبيرة وربما كوارث في حال تكرار موجات الأمطار".