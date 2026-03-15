التربية تكشف مخرجات اجتماعها بشأن المخصصات الجامعية لحملة الشهادات العليا

وأوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، أن الاجتماع عُقد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية الأستاذ ، وحضور أعضاء والمديرين العامين في ، بالإضافة إلى ممثلين عن متظاهري حملة الشهادات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية وكالة أحمد لمتابعة هذا الملف.وأضاف أن المجتمعين ناقشوا تفاصيل ، ولاسيما موضوعي التفرغ والنصاب التدريسي، بما يضمن تنظيم العمل التربوي والإداري مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية للملاكات المشمولة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم استحقاق المخصصات وفق الأطر القانونية النافذة.واكد "استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، بما يتوافق مع أحكام قانون وقانون الخدمة الجامعية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة تماماً مع مقتضيات القوانين السارية".