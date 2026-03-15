الحالة المطرية تاخذ استراحة وتعاود مع نهاية رمضان وبداية العيد

وقالت الهئة في بيان ورد لـ ، ان "التحذيرات ماتزال سارية هذا اليوم ولغاية صباح يوم غد الاثنين 16-3 مع استمرار تأثر أجواء البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ذات الطابع ، والتي تشمل تأثيراتها عموم مدن البلاد".واضافت ان "صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة خلال 12 ساعة سابقة، تشير إلى تواجد سحب ركامية رعدية في اجواء معظم المدن، تترافق مع هطول زخات مطر تتراوح بين خفيفة ومعتدلة مع اشتدادها في بعض المناطق، مصحوبة أحياناً بحدوث البرق والرعد، إضافة إلى نشاط الرياح الهابطة المرافقة للخلايا الرعدية وتساقط حبات البرد".واكدت ان "الحالة المؤثرة تضعف خلال ساعات نهار يوم غد الاثنين وتتلاشى تدريجيا، على ان تعود حالة جوية جديدة نشطة يوم الخميس المقبل 19-3".