توجيه من وزير التربية بعد اعتداء طالب بالسادس الاعدادي على مدرس في النجف

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، "إشارةً إلى حادثة الاعتداء التي وقعت اليوم من قبل طالب في الصف السادس الإعدادي على أحد المُدرسين في لتربية الأشرف، وجّه معالي وزير التربية بمتابعة الحالة الصحية للمُدرس المُعتدى عليه".وشدد على "اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة القضية دون أي تنازل أو تسويات، بما يضمن حفظ مكانة المعلم وهيبة المؤسسة التربوية".