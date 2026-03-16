دون قطوعات للطرق.. المرور تكشف تفاصيل خطة عيد الفطر المبارك

وقال وعلاقات المديرية، العقيد حيدر الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " ستقوم بعدة مهام خلال خطة عيد المبارك ،ومنها انتشار الدوريات ضمن المراكز التجارية والترفيهية، وكذلك ستشارك الكوادر الإدارية في خطة العيد لمعالجة الزخم الموجود بسبب ذهاب العوائل إلى المناطق الترفيهية، وبالتالي ستكون هناك انسيابية ممكنة ضمن شوارع العاصمة وبقية المحافظات".وتابع، أن "توجيهات ومدير المرور العام تضمنت تكثيف الجهود خلال عيد الفطر المبارك ونحن مستمرون بسحب الكثافات ضمن هذه الخطة في أغلب شوارع العاصمة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد هنالك أي قطع للطرق ضمن هذه الخطة، بل ستكون هناك انسيابية في حركة السير".واضاف أن "مفارز العامة تعمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة"، مؤكداً على "أهمية التزام المواطن بالتعليمات الضرورية التي تقلل نسب الحوادث المرورية ضمن شوارع بغداد وبقية المحافظات".