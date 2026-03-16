بسبب "إغلاق هرمز".. النفط تعلن قرب استكمال خط تصدير كركوك - جيهان بعيداً عن الإقليم

محليات

2026-03-16 | 07:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بسبب &quot;إغلاق هرمز&quot;.. النفط تعلن قرب استكمال خط تصدير كركوك - جيهان بعيداً عن الإقليم
532 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، أن العراق سيبدأ ضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي من دون المرور بإقليم كردستان، مبينا ان هذا الخط بطاقة 200 إلى 250 ألف برميل يومياً ويخضع حالياً للفحص والتأهيل النهائي.

وقال عبد الغني، إن "إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ بحدود الـ4.4 ملايين برميل يوميا حسب الحصة المحددة من منظمة "أوبك"، مبينا أنه بضوء العمليات العسكرية التي حصلت في منطقة الخليج العربي وتوقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، لم نتمكن من تصدير الكمية اللازمة من التصدير للنفط الخام"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

وأضاف ان "العراق كان يصدر سابقاً نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا من خلال موانئ التصدير الجنوبية وهي ميناء البصرة النفطي، إلا أنه في ضوء العمليات العسكرية وإغلاق المضيق توقفت الصادرات بعد يومين أو ثلاثة أيام من بداية الحرب في المنطقة"، مشيرا الى ان "وزارة النفط وضعت خطة لتقليص الإنتاج من الحقول النفطية".

وذكر ان "الإنتاج المعتمد حاليا هو من 1.5 الى 1.6 مليون برميل يوميا لتغطية متطلبات تشغيل المصافي سواء شركة مصافي الجنوب ومصافي الوسط ومصافي الشمال، حيث ان هذه المصافي تنتج بحدود الـ1.1-1.2 مليون برميل يوميا إضافة الى كميات النفط الخام اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية"، لافتا الى "اننا حرصنا في تحديد الحقول التي تنتج النفط هي الحقول التي فيها كميات كبيرة من الغاز لاستثماره وتوجيهه الى محطات الكهرباء لتتم إدامة عملية تشغيل الطاقة الكهربائية".

وذكر ان "المصافي تعمل بطاقتها التصميمية القصوى وتوفر كميات المنتجات النفطية البيضاء اللازمة لتلبية الحاجة المحلية مثل البنزين وزيت الغاز (الديزل) والكيروسين إضافة الى الغاز السائل الـ(LPG)"، موضحا ان "هذه الكميات تغطي الحاجة اليومية وتوفير جزءاً من هذا الإنتاج كخزين لاستخدامه عند الضرورة".

وبين ان "الغاز السائل يتوفر من خلال معامل غاز الجنوب وغاز الشمال اضافة الى انتاج المصافي"، موضحا ان "كميات إنتاج الغاز التي يتم استهلاكها يوميا بحدود 6 آلاف طن يوميا من غاز (LPG) وهو غاز الطبخ والذي يوفر من قبل شركة غاز الجنوب بالاشتراك مع شركة شل حيث تنتج كميات كبيرة من الغاز والتي تتجاوز 4000 طن".

وأشار الى ان "نقصان كميات الغاز المصاحب الذي يتولد من الحقلين المستمرين بالعمل في شركة نفط البصرة هما حقل الرميلة الشمالي وحقل الزبير إضافة الى بعض الحقول الصغيرة كحقل السيبة وهو حقل غازي نقوم بتجميع هذا الغاز ومعالجته في شركة غاز البصرة لتوليد الغاز الجاف بحدود 600 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف ونحو 2800 الى 3000 طن يوميا من غاز الـ(LPG)".

وأكد ان "هناك خزيناً استراتيجياً للغاز السائل بنحو 50 ألف طن من هذا الغاز مخزون تحت الأرض ويستخدم عند الضرورة وعند الحاجة"، مطمئنا المواطنين ان "المنتجات النفطية يتم إنتاجها ضمن الحدود التصميمية بما يغطي الحاجة المحلية".

وذكر ان "الأنبوب العراقي التركي جزء منه يمر من خلال الإقليم وهناك مفاوضات مع الإقليم بالسماح في تصدير كمية من نفط كركوك بحدود 250 ألف برميل باستخدام الأنبوب العراقي التركي، إلا أننا لغاية الان لم نتوصل الى اتفاق مع الإقليم "، موضحا أنه "في المقابل هناك جهود كبيرة تبذل من قبل كوادر وزارة النفط لإعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط حقول كركوك بالأنبوب العراقي التركي، حيث ان جميع أعمال التأهيل مكتملة الا ان هناك مقطعاً بنحو 100 كم والذي يحتاج الى فحص حيث توجهت كوادر وزارة النفط من خلال شركة نفط الشمال والمشاريع النفطية لإجراء الفحص الذي يعد المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيل الأنبوب وخلال أسبوع من الان سوف يتم إنجاز هذا الفحص لنتمكن بضخ النفط الخام من حقول كركوك الى الأنبوب العراقي التركي من دون المرور بإقليم كردستان".

وطمأن المواطنين ان "الوزارة جادة في توفير المشتقات النفطية والغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث نقصان الغاز أثر في تشغيل بعض المحطات الكهربائية ولكن لدينا خزين من زيت الغاز (الديزل) وبالإمكان استخدامه كبديل عند الضرورة".

وبين أن "الإنتاج توقف في بعض الحقول النفطية كحقل غرب القرنة 1 وحقل غرب القرنة 2 وحقل الفيحاء إضافة الى حقل مجنون كذلك حقول ميسان منها، الحلفايا وبزركان"، لافتا الى ان "حقول نفط الوسط مستمرة بالإنتاج لغاية الان واستثمار الغاز المنتج من هذه الحقول رغم ان معدلات الإنتاج من هذه الحقول قليلة".

وأشار الى ان "معظم الإنتاج الذي ينتج من نفط الوسط يوجه لمحطات الطاقة الكهربائية لإدامة عملية تشغيل المحطات"، موضحا ان حقول كركوك تعمل بطاقتها القصوى لتوفير النفط الخام لتشغيل مصافي الشمال".

ولفت الى ان "وزارة النفط تمكنت خلال الشهرين الماضيين من إعادة تأهيل بعض المضخات الموجودة في الخط الاستراتيجي في محطة (BS3) بهدف إمكانية إيصال كميات من النفط الخام الى مصافي الشمال، والان بإمكاننا ضح بحدود 250 ألف برميل يوميا من نفط البصرة باتجاه مصافي الشمال"، لافتا الى ان "هذه الكميات من النفط ستؤدي الى تشغيل مصافي الشمال".

أحدث الحلقات
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
العولمة الإلكترونية - حديث رمضان - حلقة ٢٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-16
Play
العولمة الإلكترونية - حديث رمضان - حلقة ٢٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-16
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
العراق والحــ.رب .. قاصــ.ف ومقصــ.وف ! - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-15
Play
العراق والحــ.رب .. قاصــ.ف ومقصــ.وف ! - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-15
Play
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-15
Play
العراق في دقيقة 15-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-15
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
من بطل الإسعاف إلى ضريبة الإنترنت - سوشيل رمضان - حلقة ٢٦ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-15
Play
من بطل الإسعاف إلى ضريبة الإنترنت - سوشيل رمضان - حلقة ٢٦ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-15
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
ألمانيا: نرفض إرسال قوات للمساعدة في الدفاع عن مضيق هرمز
10:52 | 2026-03-16
تحذيرات من العمليات العسكرية في مضيق هرمز: العراق سيواجه صعوبات كبيرة
10:38 | 2026-03-16
في العراق.. تحذيرات من الخميس المقبل
10:25 | 2026-03-16
السوداني يوجه بمتابعة صرف مستحقات المقاولين المالية
10:13 | 2026-03-16
عطلة عيد الفطر في العراق
10:06 | 2026-03-16
الخارجية تعلن وصول أول رحلة إجلاء للعراقيين من الهند الى منفذ عرعر
07:11 | 2026-03-16

