بسبب "إغلاق هرمز".. النفط تعلن قرب استكمال خط تصدير كركوك - جيهان بعيداً عن الإقليم

وقال عبد الغني، إن "إنتاج من النفط الخام يبلغ بحدود الـ4.4 ملايين برميل يوميا حسب الحصة المحددة من منظمة "أوبك"، مبينا أنه بضوء العمليات العسكرية التي حصلت في منطقة وتوقف تصدير النفط وإغلاق ، لم نتمكن من تصدير الكمية اللازمة من التصدير للنفط الخام"، بحسب ما نقلت .وأضاف ان "العراق كان يصدر سابقاً نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا من خلال موانئ التصدير الجنوبية وهي ميناء النفطي، إلا أنه في ضوء العمليات العسكرية وإغلاق المضيق توقفت الصادرات بعد يومين أو ثلاثة أيام من بداية الحرب في المنطقة"، مشيرا الى ان " وضعت خطة لتقليص الإنتاج من الحقول النفطية".وذكر ان "الإنتاج المعتمد حاليا هو من 1.5 الى 1.6 مليون برميل يوميا لتغطية متطلبات تشغيل سواء شركة مصافي الجنوب ومصافي الوسط ومصافي الشمال، حيث ان هذه المصافي تنتج بحدود الـ1.1-1.2 مليون برميل يوميا إضافة الى كميات النفط الخام اللازمة لتشغيل محطات "، لافتا الى "اننا حرصنا في تحديد الحقول التي تنتج النفط هي الحقول التي فيها كميات كبيرة من الغاز لاستثماره وتوجيهه الى محطات الكهرباء لتتم إدامة عملية تشغيل الطاقة الكهربائية".وذكر ان "المصافي تعمل بطاقتها التصميمية القصوى وتوفر كميات المنتجات النفطية البيضاء اللازمة لتلبية الحاجة المحلية مثل البنزين وزيت الغاز (الديزل) والكيروسين إضافة الى الغاز السائل الـ(LPG)"، موضحا ان "هذه الكميات تغطي الحاجة اليومية وتوفير جزءاً من هذا الإنتاج كخزين لاستخدامه عند الضرورة".وبين ان "الغاز السائل يتوفر من خلال معامل غاز الجنوب وغاز الشمال اضافة الى انتاج المصافي"، موضحا ان "كميات إنتاج الغاز التي يتم استهلاكها يوميا بحدود 6 آلاف طن يوميا من غاز (LPG) وهو غاز الطبخ والذي يوفر من قبل شركة غاز الجنوب بالاشتراك مع شركة شل حيث تنتج كميات كبيرة من الغاز والتي تتجاوز 4000 طن".وأشار الى ان "نقصان كميات الغاز المصاحب الذي يتولد من الحقلين المستمرين بالعمل في شركة هما حقل الرميلة الشمالي وحقل إضافة الى بعض الحقول الصغيرة كحقل السيبة وهو حقل غازي نقوم بتجميع هذا الغاز ومعالجته في شركة غاز البصرة لتوليد الغاز الجاف بحدود 600 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف ونحو 2800 الى 3000 طن يوميا من غاز الـ(LPG)".وأكد ان "هناك خزيناً استراتيجياً للغاز السائل بنحو 50 ألف طن من هذا الغاز مخزون تحت الأرض ويستخدم عند الضرورة وعند الحاجة"، مطمئنا المواطنين ان "المنتجات النفطية يتم إنتاجها ضمن الحدود التصميمية بما يغطي الحاجة المحلية".وذكر ان "الأنبوب العراقي التركي جزء منه يمر من خلال الإقليم وهناك مفاوضات مع الإقليم بالسماح في تصدير كمية من بحدود 250 ألف برميل باستخدام الأنبوب العراقي التركي، إلا أننا لغاية الان لم نتوصل الى اتفاق مع الإقليم "، موضحا أنه "في المقابل هناك جهود كبيرة تبذل من قبل كوادر وزارة النفط لإعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط حقول بالأنبوب العراقي التركي، حيث ان جميع أعمال التأهيل مكتملة الا ان هناك مقطعاً بنحو 100 كم والذي يحتاج الى فحص حيث توجهت كوادر وزارة النفط من خلال والمشاريع النفطية لإجراء الفحص الذي يعد المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيل الأنبوب وخلال أسبوع من الان سوف يتم إنجاز هذا الفحص لنتمكن بضخ النفط الخام من حقول كركوك الى الأنبوب العراقي التركي من دون المرور بإقليم ".وطمأن المواطنين ان "الوزارة جادة في توفير المشتقات النفطية والغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث نقصان الغاز أثر في تشغيل بعض المحطات الكهربائية ولكن لدينا خزين من زيت الغاز (الديزل) وبالإمكان استخدامه كبديل عند الضرورة".وبين أن "الإنتاج توقف في بعض الحقول النفطية كحقل غرب القرنة 1 وحقل غرب القرنة 2 وحقل إضافة الى حقل مجنون كذلك حقول منها، الحلفايا وبزركان"، لافتا الى ان "حقول مستمرة بالإنتاج لغاية الان واستثمار الغاز المنتج من هذه الحقول رغم ان معدلات الإنتاج من هذه الحقول قليلة".وأشار الى ان "معظم الإنتاج الذي ينتج من نفط الوسط يوجه لمحطات الطاقة الكهربائية لإدامة عملية تشغيل المحطات"، موضحا ان حقول كركوك تعمل بطاقتها القصوى لتوفير النفط الخام لتشغيل مصافي الشمال".ولفت الى ان "وزارة النفط تمكنت خلال الشهرين الماضيين من إعادة تأهيل بعض المضخات الموجودة في الخط الاستراتيجي في محطة (BS3) بهدف إمكانية إيصال كميات من النفط الخام الى مصافي الشمال، والان بإمكاننا ضح بحدود 250 ألف برميل يوميا من نفط البصرة باتجاه مصافي الشمال"، لافتا الى ان "هذه الكميات من النفط ستؤدي الى تشغيل مصافي الشمال".