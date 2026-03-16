عطلة عيد الفطر في العراق

وبحسب التوقعات الفلكية، فمن المتوقع أن يعلن يوم الجمعة الموافق 20 آذار 2026 أول أيام عيد ، فيما يُتوقع أن يعلن يوم السبت 21 آذار أول أيام العيد.وتشير المعطيات إلى أن يومي الجمعة والسبت سيكونان رسمية في ، إلا أن التساؤلات ما تزال قائمة حول مدة العطلة الكاملة، خاصة أن عيد الفطر يمتد لثلاثة أيام.ويتساءل مواطنون عما إذا كان تعطيل الدوام الرسمي سيقتصر على يومي الأحد والاثنين، أم أن الحكومة قد تقرر تمديدها لتصل إلى أسبوع كامل.ومن المقرر أن يحسم هذا الملف خلال جلسته التي ستعقد يوم غد الثلاثاء الموافق 17 آذار، حيث من المتوقع إعلان مدة العطلة الرسمية بشكل نهائي، فيما تبقى جميع المعلومات المتداولة حالياً في إطار التوقعات.