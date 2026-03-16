تحذيرات من العمليات العسكرية في مضيق هرمز: العراق سيواجه صعوبات كبيرة

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "رئيس بحي، اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة ، التوترات الجارية في المنطقة نتيجة الحرب، وتداعياتها على ودول الجوار".وأكدت الوزيرة البريطانية خلال الاتصال "دعم المملكة المتحدة وتضامنها مع الشعب العراقي في مواجهة التحديات والهجمات التي تستهدف أراضيه"، موضحة أن "السياسة البريطانية تقوم على عدم الدخول المباشر في الحرب، لكنها ترى أنه من واجب الوقوف إلى جانب حلفائها وأصدقائها، وحماية مواطنيها والمتواجدين في دول المنطقة".وأضافت الوزيرة أن "بريطانيا تمتلك تاريخاً طويلًا من الشراكة مع العراق وعدد من دول المنطقة، وتسعى لحماية هذه الشراكة وتعزيزها وتطويرها"، معربة عن قلقها "بشأن استمرار الهجمات الداخلية على عدة مناطق في العراق .واكدت "على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".من جانبه، قدّم حسين شكره "للحكومة البريطانية على تضامنها مع العراق وشعبه في مواجهة مختلف التحديات والهجمات"، مؤكداً "ضرورة إيقاف جميع الهجمات، سواء كانت خارجية أو داخلية، على الأراضي العراقية".وأشار إلى أن "استمرار الحرب أصبح بلا أهداف واضحة، وأن تمددها يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة كلها، لأن ساحة الصراع لم تعد محصورة في دولة أو دولتين فقط".وأشار إلى أن "استمرار الحرب يؤدي إلى ولادة أزمات متنوعة، سواء كانت أمنية، مجتمعية أو سياسية، كما يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها، ما ينعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك بريطانيا"، موضحا أن "العراق سيواجه صعوبات كبيرة في تصدير النفط عبر نتيجة العمليات العسكرية في ".وشدد على أن "التركيز يجب أن ينصب اليوم على إيجاد آليات لإنهاء الحرب"، لافتا إلى أن "الحل الفوري هو الوصول إلى وقف إطلاق النار".وأكد على "أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الحكومة البريطانية لمتابعة السياسات المشتركة"، معرباً عن شكره "للوزيرة البريطانية على الاتصال والمناقشات البنّاءة".