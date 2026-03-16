تفاصيل ما حصل في احدى مدارس البنات ببغداد اليوم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ان "بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يُظهر مشاجرة داخل إحدى مدارس البنات في جانب "، مبينة ن "الحادثة تتمثل بمشاجرة حصلت بين طالبتين داخل المدرسة".واضافت ان "إدارة المدرسة قامت باستدعاء وليَّي أمر الطالبتين، حيث توجها لاحقاً إلى المختص، وتم تسجيل دعاوى أصولية بالحادث، والموضوع حالياً قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة، وبمتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة الرصافة اللواء علي صالح".ودعت "المواطنين ووسائل الإعلام الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة أو تضخيم الوقائع، والاعتماد على المصادر الرسمية لمعرفة التفاصيل الصحيحة".