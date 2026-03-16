المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استشهاد ابو علي العسكري

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله الحاج ، في بيان ورد لـ ، انه "بكل فخر ورضا بقضاء الله وقدره، نزف لكم نبأ استشهاد الحاج إلى جنات الخلد، ذلك الصوت الشجاع الذي لم يخرس أمام الظلم، واللسان الذي زرع في نفوس معاني الإباء والصمود".وتابع: "لقد كان الشهيد شريان التواصل بين ميادين التضحية ومنصات الحق بكلماته التي استمدت قوتها من أزيز الرصاص وطهر الدماء، واستطاع أن يكسر حصار التزييف الإعلامي، مكرساً حياته لإعلاء راية الحق، حتى نال وسام الشهادة، ليلتحق بقوافل مع الذين (صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ)".واكمل: "طبت حياً وميتاً، وطاب لسانك الذي نطق الحق، أما الراية التي حملتها بصدق، فلن تسقط أو تنكس، وسيرفعها الحاج العساف/ المسؤول الأمني لكتائب ".