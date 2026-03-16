الإعمار تباشر بتشغيل محطة زنكورة التجريبية لتحلية مياه البزل في الأنبار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "باشرت، وباشراف للماء التابعة لها، بتشغيل محطة التجريبية لمّعالجة مياه البزل، في محافظة ".واكد مدير عام الماء عمار ، ان "تشغيل المحطة يأتي ضمن مشروع الاتفاقية العراقية البريطانية، لتصفية مياه المبازل وتحلية مياه البحر، والمّنفذ من قبل تحالف IHS البريطاني"، مشيراً الى ان "هذه المياه ستستخدم لدعم انشطة تربية الأسماك و زراعة اشجار المانغروف، لتشكل حزاماً اخضراً في قلب ".وبين ان "محطة زنكورة تّنتج المياه المّعالجة بطاقة (86400) متر مكعب باليوم، فضلاً عن محطتي القرية العصرية و البوريشة اللتين سيتم تشغيلهما مستقبلاً وبنفس الطاقة لكل منها، بهدف مكافحة الازمة البيئية الناجمة عن تصريف المياه المالحة غير المُعالجة في ".يذكر، ان الاتفاقية العراقية البريطانية تعمل انتاج مصدر مستدام وموثوق للمياه، من المصادر المائية غير التقليدية، لمعالجة التلوث وتحسين جودة المياه في ، في ظل الازمة المائية والتغيرات المناخية.