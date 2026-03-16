بعد عرعر.. العراق يبدأ بإجلاء العالقين عبر منفذ طريبيل

وقالت لنقل المسافرين والوفود التابعة للوزارة في بيان تابعته ان "عمليات نقل وإجلاء المواطنين العالقين بدات عبر منفذ طريبيل الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالتنسيق مع شركة JET الأردنية، ضمن الجهود التي تبذلها خلية أزمة الطوارئ لمعالجة أوضاع العالقين وتنظيم عملية النقل بين والدول الأخرى".وقال مدير الشركة حسب البيان إن "هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في العراق والأردن، حيث سيتم نقل المواطنين والشركات عبر الأراضي الأردنية عبر منفذ طريبيل الحدودي، ضمن خطة إنسانية وتنظيمية تهدف إلى تسهيل عمليات النقل".وأضاف حسين، أن "حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ستتولى نقل المواطنين والمسافرين وتأمين وصولهم بسلام"، مبينا أن "هذه الجهود تأتي أيضاً بالتزامن مع عمليات نقل وإجلاء أخرى تنفذها الشركة عبر منفذ الحدودي المحاذي للسعودية، ضمن تنسيق مستمر لإعادة العالقين إلى البلاد".وأشار إلى أن "هذه العمليات تأتي ضمن عمل خلية أزمة الطوارئ التي تتابع بشكل مستمر أوضاع المواطنين العالقين، وتعمل على إيجاد الحلول السريعة لضمان حركة النقل بين العراق والدول الأخرى"، مؤكدة "استمرار جهودها الوطنية والإنسانية لخدمة المواطنين وتسهيل عودتهم بأمان".ودعت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود "المواطنين والشركات الراغبين بالاستفسار أو التنسيق التواصل عبر الأرقام الآتية :+964 790 156 1674+964 771 822 8828+964 771 785 5535