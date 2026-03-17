العراق يباشر بالرحلة الرابعة لاعادة العالقين

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "تم تسيير الرحلة الرابعة ضمن الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، حيث أقلعت الطائرة من مطار نيودلهي متجهة إلى مطار في ، تمهيداً لنقل المسافرين براً إلى الأراضي العراقية".وقال مدير عام الشركة مناف ،إن "هذه الرحلات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإعادة العراقيين العالقين"، مؤكداً أن " مستنفرة قدراتها الفنية والتشغيلية لتنفيذ هذا الواجب الوطني والإنساني لضمان عودة المواطنين بسلا.وأضاف عاجل ،أن "الشركة مستمرة في تنفيذ برنامج الرحلات الاستثنائية ضمن الجسر الجوي للإجلاء، بما يسهم في نقل أكبر عدد ممكن من العراقيين العالقين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن".