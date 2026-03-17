العراق يجلي أولى دفعات العالقين من بيروت إلى عمّان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تواصل متابعة أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، والعمل على تأمين عودتهم إلى أرض الوطن، حيث تم إجلاء أولى مجموعات المواطنين العراقيين من إلى عمّان، ضمن خطة الإجلاء التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية".واضافت ان "عملية الإجلاء جاءت بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل مغادرة المواطنين العراقيين من بيروت ووصولهم إلى عمّان، حيث تم تنظيم استقبالهم ومرافقتهم براً إلى الحدود العراقية، تمهيداً لدخولهم إلى البلاد".وأكدت الوزارة أن "هذه الجهود تأتي في إطار برنامج متواصل لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعية ذات الصلة، بما يضمن عودتهم الآمنة والمنظمة".وأعربت عن تثمينها "للجهود التي بذلتها سفارتا جمهورية في بيروت وعمّان، في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين وتنسيق إجراءات سفرهم واستقبالهم، الأمر الذي أسهم في إنجاح عملية الإجلاء وضمان انتقالهم بسلاسة إلى الأراضي العراقية".وتقدمت الوزارة بالشكر والتقدير إلى "السلطات في الجمهورية والمملكة الأردنية الهاشمية، لما قدمتاه من تعاون وتسهيلات أسهمت في إنجاح عملية الإجلاء وتيسير عودة المواطنين العراقيين إلى وطنهم".