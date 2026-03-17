الجمارك تصدر توضيحا يخص تطبيق "الأسيكودا" في كردستان العراق

محليات

2026-03-17 | 15:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الجمارك تصدر توضيحا يخص تطبيق &quot;الأسيكودا&quot; في كردستان العراق
937 شوهد

اصدرت الهيئة العامة للكمارك العراقية، الثلاثاء، توضيحا يخص تطبيق نظام "الأسيكودا" في منافذ إقليم كردستان العراق.

وجاء في التوضيح، "تودّ الهيئة العامة للكمارك أن تبيّن للرأي العام جملة من الحقائق الفنية والتنظيمية بشأن التصريحات الصادرة عن السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة اربيل والمتعلقة بتطبيق نظام الأسيكودا في المنافذ الحدودية لإقليم كردستان العراق، وذلك استنادًا إلى الوقائع الموثقة ومسار الاجتماعات المشتركة".
 
ولفتت الى أن "نظام ASYCUDA مطبق بشكل كامل في جميع المنافذ الحدودية الاتحادية، وقد أسهم هذا النظام بصورة واضحة في تطوير الإدارة الكمركية، وتعزيز الشفافية، وتوحيد إجراءات التخليص الكمركي، فضلاً عن رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتشديد الرقابة للحد من التلاعب والتهريب وغسل الأموال".

وأكدت أن "موضوع تطبيق نظام الاسيكودا في منافذ إقليم كردستان ليس وليد اللحظة أو مفاجئًا، بل طُرح وبُحث بشكل متكرر خلال أكثر من سنة ونصف ضمن اجتماعات رسمية مع ممثلي الإقليم، ولم يُسجل خلال تلك الاجتماعات أي قبول فعلي بالتطبيق، بل كان هناك تحفظ واضح من قبل الجهات المعنية في الإقليم".

واعتبرت الجمارك الى أنه "من الناحية الفنية، يمتلك العراق كوادر فنية كمركية مؤهلة وذات خبرة متقدمة في تشغيل وإدارة نظام الأسيكودا، وقد أثبتت نجاحها في جميع المنافذ الاتحادية، وعليه، فإن الهيئة العامة للكمارك تمتلك الجاهزية الكاملة لتطبيق النظام في منافذ الإقليم خلال مدة قياسية لا تتجاوز (24 ساعة) من خلال الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى مدد زمنية طويلة مبالغ بها".

وشدد على أن "الحديث عن الحاجة إلى مهلة تصل إلى تسعة أشهر لا يستند إلى مبررات فنية أو تشغيلية واقعية، خاصة في ظل توفر البنية التحتية والخبرة الوطنية القادرة على إنجاز عملية التحول الإلكتروني بشكل سريع وفعّال".

كما أكدت الهيئة أن "تطبيق نظام الأسيكودا لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى عرقلة النشاط التجاري أو تقييد حركة الأموال، بل يأتي في إطار تحديث وتوحيد السياسة الكمركية للدولة، وتسهيل التجارة (الشرعية)، (ومنع التهريب وغسل الأموال) وتحقيق العدالة في الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين جميع المنافذ الحدودية العراقية".
 
وفيما يتعلق بالجوانب التقنية المتداولة، اشارت الهيئة إلى أن "ما طُرح من قبل الجهات المعنية في الإقليم بشأن طلب الحصول على نسخة مستقلة من نظام الأسيكودا، أو منح صلاحيات نسخ احتياطي (Back up) محدود لبيانات النظام، يُعد مخالفًا (للدستور) وللمعايير الفنية المعتمدة في إدارة الأنظمة الكمركية المركزية، لما يترتب عليه من مخاطر تتعلق بسلامة البيانات، ووحدة النظام، ومستوى الرقابة والسيطرة".
 
وتابعت أن "نظام الأسيكودا يعمل وفق بنية اتحادية متكاملة تضمن تكامل البيانات وتدفقها بشكل آمن وموحد، ولا يمكن تجزئته أو تشغيله بنسخ منفصلة خارج هذا الإطار".

وجددت الهيئة العامة للجمارك تأكيدها أن "توحيد النظام الكمركي يمثل استحقاقًا وطنيًا لضمان وحدة الإدارة الاقتصادية في العراق، وأن الإمكانات الفنية والبشرية متوفرة لتنفيذه بشكل فوري يفوق التوقعات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المجتمع التجاري المحلي والدولي".

أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
بغداد وليالي الحـ رب - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-17
Play
بغداد وليالي الحـ رب - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-17
Play
نشرة ١٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-17
Play
العراق في دقيقة 17-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-17
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
من اين يرث الاطفال ذكائهم؟ - سوشيل رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-17
Play
من اين يرث الاطفال ذكائهم؟ - سوشيل رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-17
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
انعدام النضوج وضعف الثقافة - حديث رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-17
Play
انعدام النضوج وضعف الثقافة - حديث رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-17
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
السامرائي: استهداف البعثات داخل العراق انتهاك خطير للقانون الدولي
16:45 | 2026-03-17
إدارة "الرشيد": لا توجد أي قوات أمريكية متمركزة داخل الفندق
15:46 | 2026-03-17
تعزيز اجراءات حماية حقول ومنشآت البصرة
14:23 | 2026-03-17
اندلاع النيران بمساحة من الحشائش والاعشاب خلف السفارة الامريكية
13:09 | 2026-03-17
انفجاران لم تحدد اماكنها ولا طبيعتها في بغداد
12:56 | 2026-03-17
من جديد.. دفاعات السفارة الامريكية تسقط مسيرة ثانية في بغداد
12:47 | 2026-03-17

