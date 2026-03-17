إدارة "الرشيد": لا توجد أي قوات أمريكية متمركزة داخل الفندق

وقالت الادارة في بيان، "نود أن نوضح بأنه لا توجد أي قوات أمريكية متمركزة داخل في ، ما يتواجد في محيط الفندق أو داخله هو بعثات دبلوماسية وسفارات عربية وأجنبية".

وأضافت "أما الصور المتداولة في بعض والتي يُزعم أنها لقوات أمريكية داخل الفندق، فهي في الحقيقة لعناصر أمنية تابعة للسفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المكان، وهي مكلفة بحماية مقارها وموظفيها وفق الإجراءات الأمنية المتبعة دولياً".



وكان مصدر أمني أفاد، مساء أمس الاثنين، بتعرض فندق للاستهداف بطائرة مسيرة، فيما أعلنت أن حادث استهداف الفندق لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.