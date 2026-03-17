السامرائي: استهداف البعثات داخل العراق انتهاك خطير للقانون الدولي

اعتبر رئيس تحالف العزم ، الثلاثاء، أن استهداف البعثات الدبلوماسية داخل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وقال في بيان، "يمثّل استهداف البعثات الدبلوماسية داخل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً لمكانة العراق وعلاقاته الخارجية".

وأضاف "وإذ نستنكر هذه الأفعال التي تسيء لسيادة الدولة وتعرّضها لتداعيات خطيرة، فإننا نؤكد على ضرورة حماية البعثات واتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين، مع دعم مؤسسات الدولة في فرض القانون وتعزيز الاستقرار".