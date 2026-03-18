الداخلية تصدر توجيهات للعراقيين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "أمن مسؤولية تضامنية، والالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لردع العابثين، وبهدف تعزيز الأمن، وضمان عدم المساس بالاستقرار، ندعو المواطنين والمؤسسات الإعلامية المختلفة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عنها، والتعامل بمسؤولية وطنية عالية مع الأحداث الراهنة".وشددت الوزارة على ما يلي:1. يُمنع منعاً باتاً نشر أو تداول مقاطع الفيديو وصور المواقع المستهدفة على منصات التواصل الاجتماعي ، لما يشكله ذلك من كشف لمواقع حيوية قد تخدم الجهات المعادية.2. تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام عدم الاقتراب من أماكن الحوادث، حفاظاً على سلامتهم الشخصية ولإفساح المجال أمام الأجهزة المختصة لممارسة مهامها.3. ندعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة وعدم الكشف عن إحداثيات أو مواقع الأحداث بشكل تفصيلي، ونؤكد أن المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للمساءلة القانونية المشددة.4. ندعو المواطنين الغيارى للمساهمة في حفظ الأمن من خلال التبليغ عن أي مقاطع فيديو أو منشورات تخالف هذه التعليمات، عبر الاتصال بالرقم الساخن (911)، ونؤكد أن هوية المتصل وبياناته ستبقى طي الكتمان التام.5. ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين من خلال قيام مديرية مكافحة الجرائم المعلوماتية بالتعاون مع القضاء⁠ بمتابعة هذا الموضوع .