حالة الطقس تفاجئ العراقيين في ايام العيد

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط امطار في اماكن متفرقة من البلاد وتكون متوسطة إلى غزيرة الشدة، وتكون رعدية أحياناً خاصة في الاقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم، والرؤية الافقية (5-7) كم".وأضافت، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً في وغائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع تساقط امطار في اماكن متفرقة من البلاد تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة خاصة في الاقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرؤية الافقية (5-7) كم ".وأشارت إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة فيهما، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى، والرؤية الافقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".وبينت، أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية وغائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط امطار متوسطة إلى غزيرة الشدة في بعض الأماكن من المنطقتين الشمالية والوسطى مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم، والرؤية الافقية (5-7) كم ".