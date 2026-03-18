موجة تفوق المعدل العام ستصل للعراقيين خلال ايام العيد

وجاء في منشور تابعته ، ان "نماذج الطقس تشير الى ان الايام المقبلة ستشهد امطارا تفوق المعدل العام لمثل هذا الوقت، حيث تستقبل مدن البلاد منخفضا جويا ربيعيا نشطا يتمركز حاليا جهة سواحل شمال ليبيا".واضاف ان "المنخفض العميق يتشكل بنمط قطع cut of low، ومتوقع ان يشكل خط عواصف البرق والرعد والغزارة نهار ومساء الخميس، مصحوبا بأمطار رعدية متوسطة وغزيرة وتساقط حبات البرد ورياح هابطة".وذكر ان طهذه الحالة تتجدد يوم السبت المقبل لغاية صباح الأحد المقبل".