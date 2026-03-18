وزير العدل: سجن الكرخ المركزي مؤمَّن بالكامل

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، ان "وزير العدل اجرى، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى سجن المركزي، للاطلاع المباشر على الواقع الأمني والإجراءات المعتمدة في تأمين السجن وتعزيز مستوى الحماية فيه".واضاف ان "الوزير عقد اجتماع موسع ضمّ الكادر الإداري في السجن والقيادات الأمنية المكلّفة بحمايته".وأشاد شواني "بالإجراءات المتخذة التي تبعث على الاطمئنان"، مؤكدًا "أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات الأمنية، ولا سيما بين القوة الماسكة والقوة الاجرائية التابعة لدائرة الإصلاح، بما يضمن منع أي خرق أمني، مع الاستمرار في تكثيف الجهود المهنية واليقظة العالية".وتفقد الوزير مقر القوة المسيطرة، واطّلع على الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين الأطواق الخارجية للسجن، مشددًا على "ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ".