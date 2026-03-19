العراق يمدد إغلاق أجوائه بالكامل لـ 72 ساعة إضافية

وذكرت السلطة في تنويه رسمي، أنها قررت تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات (القادمة، المغادرة، والعابرة) لمدة (72) ساعة إضافية، وذلك اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يومنا هذا الخميس، ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأحد المقبل.وأكد البيان أن هذا القرار استند إلى التقييم المستمر للوضع الأمني الداخلي وتطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة (في إشارة للتوترات العسكرية وحرب منشآت الطاقة في الخليج).وأشارت السلطة إلى أنها ستقوم بإشعار كافة شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات تطرأ على الموقف الملاحي لاحقاً، فيما يُعد هذا الإغلاق الأطول من نوعه منذ سنوات، تزامناً مع استهداف مقار أمنية في وصلاح الدين فجر اليوم.