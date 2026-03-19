السوداني: ضرورة أن تنسجم مشاريع المحافظات مع الخطط التنموية الكبرى

وقال المكتب الاعلامي للسوداني إن الاخير "استقبل مهند عبد علي العتابي وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في المحافظة واستعراض الخطط الخاصة التنموية والاستثمارية المتعلقة بتطويرها، بجانب النقاش حول تنفيذ الخطة الزراعية ودعم شريحة الفلاحين بكل ما يساعدهم في ديمومة وارتقاء نشاطهم الزراعي".وأكد ، وفقاً للبيان ، على "أهمية التكامل في العمل بين والحكومات المحلية"، مشيراً إلى "ضرورة أن تنسجم مشاريع المحافظات مع الخطط التنموية الكبرى التي ترسمها الحكومة".