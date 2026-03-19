السوداني يؤكد دعم العراق لكل الجهود الدولية المختلفة لوقف الحرب واستعادة الأمن

وقال لرئيس ، إن "رئيس ، تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ، جرى خلاله التباحث بشأن الأوضاع في المنطقة، والتصعيد الخطير الذي تشهده الحرب على ".وأكد ، خلال الاتصال، "دعم لكل الجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات الدولية المختلفة لوقف الحرب، ودعم الاستقرار واستعادة الأمن في المنطقة، وكذلك جهود تعزيز الحوار لأجل حل الملفات والمشاكل، بدلاً من الأعمال العسكرية".وبين التزام العراق الكامل، واستعداد قواته الأمنية بكل صنوفها لـ"حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة بالعراق، كجزء من واجبها الدستوري ومهامها، مثلما تشجب أي استخدام للأراضي أو الأجواء العراقية للاعتداء على الآخرين، وحرصها على عدم جرّ الصراع وتوسعته وتفاقمه".وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على "ضرورة الّا تنخرط دول الحلف في هذه الحرب، وأن تبذل قصارى جهدها لدعم الحوار وإيجاد حل دبلوماسي".من جانبه، عبر مارك روته عن تقديره للمواقف العراقية، وجهود حماية البعثات الدبلوماسية، مؤكداً "الشراكة البناءة بين والعراق، واستمرار العمل مع الدول المختلفة لوقف الحرب، كما قدم تعازيه في الشهداء العراقيين الذين كانوا ضحية الأعمال العسكرية".