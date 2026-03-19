مكتب السيد السيستاني يحدد موعد اول ايام عيد الفطر المبارك

وذكر المكتب في بيان ورد لـ ، انه "أعلنَ مكتبُ سماحة (دام ظلّه) في الأشرف أن يوم غدٍ الجمعة هو المكمّل لشهر رمضان المبارك".وتابع، ان "يوم السبت الموافق (٢١-٣-٢٠٢٦ م) هو الأول من شهر شوال لعام ١٤٤٧ للهجرة، ونسألكم الدعاء".