السوداني: اتهام الحشد بأعمال خارج إطار الدولة والقانون ينم عن الجهل أو التضليل

وذكر في بيتن ورد لـ ، ان الاخير "أجرى زيارة الى مقر رئاسة ، وكان باستقباله؛ رئيس الهيئة، ورئيس أركانها، وعدد من القادة والآمرين ومسؤولو الصنوف فيها".وأكد، أن "الحكومة لا يمكن ان تتهاون إزاء أي استهداف يتعرض له المقاتلون من أبناء وباقي صنوف وتشكيلات قواتنا المسلحة"، مشيداً بدور "الحشد وتضحياته الكبيرة التي أسهمت في حماية وتعزيز سيادته واستقلاله، وبين دعمه الكامل لهذه القوة الأساسية ضمن قواتنا الأمنية".وتابع، ان "اتهام الحشد الشعبي، بالقيام بأعمال خارج إطار الدولة والقانون هو اتهام ينمّ إمٓا عن جهل أو يمثل تضليلاً مقصوداً، له أهدافه".واضاف: "بعكس ما يُروج من أمور مضللة عن تشكيلات الحشد الشعبي، فهو يمثل اليوم قوة أساسية تعمل تحت سقف الدستور والقانون، وتلتزم بالأوامر العليا الصادرة عن الجهات الرسمية".واكمل "الحشد الشعبي قدم أداءً اتسم بالانضباط والحرص على الدولة والنظام السياسي، وبذل من أجل ذلك التضحيات الجسام".واردف: "للحشد دور مشهود في إفشال أهم الصفحات التي استهدفت وحدة العراق، حين استهدفتها الارهابية".ولفت الى انه "ارتبط اسم مقاتلي الحشد بالتضحية والبطولة وحماية وحدة العراق، منذ الفتوى للمرجعية ولغاية اليوم".ولفت الى ان "الحفاظ على الحشد الشعبي ودعمه مسؤولية الجميع، لما يمثله من رمز للتضحية والوفاء"، مبيناً انه "أمامنا جملة من التحديات، والحشد جزء من المنظومة الامنية لمواجهة وعبور تلك التحديات".ونوه بانه "وجهنا برعاية عوائل شهداء الحشد وجرحاهم الأبطال، وتأمين الأراضي السكنية المخدومة لعوائلهم، وهذا أبسط حقوقهم على الدولة".وشدد على الاجهزة الامنية "باستمرار تنفيذ واجباتها في حفظ الامن والاستقرار، وعدم السماح لأي جهة بزج العراق في الحرب الدائرة بالمنطقة، وان تواصل حماية المنشآت الحيوية والمقار والبعثات الدبلوماسية".