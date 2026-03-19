بغداد.. تفكيك عصابة لسرقة المحال التجارية في التاجي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام / قسم لمكافحة الإجرام من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة متهمين، امتهنت سرقة المحال التجارية ضمن جانب الكرخ".وتابعت: "وجاءت هذه العملية بعد متابعة دقيقة وجهد استخباري مكثف، حيث تم جمع المعلومات وتحليلها بشكل مهني، ما أسفر عن تحديد هوية أفراد العصابة وأماكن تواجدهم، وعلى الفور، نُفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض عليهم جميعاً بوقت قياسي، دون منحهم فرصة للهروب".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".