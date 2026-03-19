الحشد الشعبي يؤكد التزامه بالعمل ضمن إطار الدولة والقانون

وجاء في بيان للهيئة، "ترفض بأشد العبارات العدوان السافر الذي استهدف مقرات قيادة عملياتها في محافظتي والموصل، والذي نُفِّذ بقصف أمريكي غادر، طال مواقع رسمية وإدارية معروفة ومثبتة ضمن هيكلية ، وبعلم وتنسيق ".وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا وصارخًا لسيادة ، وتجاوزًا مرفوضًا لكل الأطر القانونية والدولية، كما يعكس تصعيدًا بالغ الخطورة لا يمكن السكوت عنه أو التعامل معه باعتباره حدثًا عابرًا"، مردفا أن "استهداف مؤسسات أمنية رسمية تعمل ضمن منظومة الدولة يُعد استهدافًا مباشرًا لهيبة العراق واستقراره وأمن شعبه".وتابع البيان "إذ نؤكد أن هذه المقرات هي مواقع إدارية وتنظيمية معروفة، ولا تمثل أي تهديد أو مبرر لهذا العدوان، فإننا نحمل الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد، نطالب بوقفة وطنية موحدة، وموقفًا مسؤولًا من جميع القوى الوطنية، لحماية سيادة العراق".وأكد الهيئة التزامها بـ"العمل ضمن إطار الدولة والقانون، ووقوفنا إلى جانب القوات الأمنية في أداء واجباتها في حماية العراق ووحدته، مع احتفاظنا بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة بما يكفله القانون الدولي، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".