عيد رطب مختلف هذا العام.. الامطار تزور محافظات العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما على العموم مع زخات مطرفي المنطقتين الوسطى والشمالية تكون غزيرة في بعض اقسام ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطىوالشمالية وترتفع قليلا في "، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما في عموم البلاد مع زخات مطر خفيفة الى متوسطة تكون رعدية غزيرة على فترات في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وبضع درجات في المنطقة الجنوبية".واضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما مع تساقط امطار متفرقة في عموم البلاد خاصةفي الأقسام الشرقية ورجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية"، مشيرة إلى أن "طقس الثلاثاء سيكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة فيماكن متفرقة من البلاد ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".