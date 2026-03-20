الخطوط الجوية تختتم جسر الإجلاء الجوي.. 8 رحلات ناجحة

وذكرت إدارة الشركة في بيان ورد لـ ، أنه "تم تنفيذ الرحلة الأخيرة ضمن جسرها الجوي المخصص لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، والتي انطلقت من مطار نيو باتجاه مطار ، لتختتم بذلك واحدة من أبرز عمليات الإجلاء الاستثنائية التي نفذتها الشركة خلال الفترة الأخيرة".وأوضح مدير عام الشركة مناف ، بحسب البيان، أن "عملية الإجلاء التي انطلقت في الخامس عشر من الشهر الجاري، شهد تنفيذ ثماني رحلات جوية متتالية، جرى خلالها نقل (1165) مواطناً عراقياً، في إطار خطة منظمة أشرف على تنفيذها وزير النقل وبتنسيق عالي المستوى مع مكاتب السفارات العراقية في القاهرة ونيودلهي والرياض والجهات الساندة الأخرى ، حيث أسهم هذا التعاون المشترك بتأمين عودتهم إلى أرض الوطن بسلام، رغم التحديات اللوجستية والظروف الاستثنائية المحيطة".وأضاف عاجل أن "نجاح هذا الجسر الجوي يعكس جاهزية الأسطول الجوي باستمرار ودليل واضح على كفاءة ملاكات لتأدية الواجب الوطني والإنساني في جميع الأوقات" ، معرباً عن شكر الإدارة وتقديرها لجميع طواقم الشركة الجوية والأرضية ممن إشتركوا في رحلات الإجلاء وإسهامهم في إنجاح هذه المهمة.