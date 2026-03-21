كربلاء المقدسة.. لقطات جوية توثق حشود المؤمنين في صلاة عيد الفطر

ورسمت الحشود المليونية لوحة إيمانية جسدت وحدة الصف والابتهال إلى الله تعالى بأن يمنّ على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية عالية المستوى وفرتها العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان.وأظهرت الصور والمشاهد الحية اكتظاظ الساحة الواصلة بين المرقدين الطاهرين بصفوف المصلين الذين امتدت صفوفهم إلى الشوارع المؤدية للمدينة القديمة، حيث صدحت الحناجر بالتكبير والتحميد في أجواء سادتها الروحانية والطمأنينة.وبإمامة الشيخ ، ركزت الخطبة على المعاني السامية للعيد وضرورة التراحم والتكاتف الإنساني، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.وعلى هامش الصلاة، استنفرت الكوادر الخدمية والأمنية كامل طاقاتها لتأمين انسيابية حركة الزائرين وتقديم والطبية، فيما شهدت المدينة استقراراً أمنياً ملحوظاً مكن العوائل من أداء الزيارة والصلاة بيسر وسهولة، معبرين عن آمالهم بأن يكون هذا العيد فاتحة خير لإنهاء النزاعات وإغاثة المنكوبين في كل مكان.