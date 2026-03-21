الكشف عن اقتراب خطير بين طائرتين في ولاية نيوجيرسي
الكهرباء تعلن عودة ضخ الغاز الإيراني تدريجياً وتؤكد: الإنتاج استقر عند 14 ألف ميغاواط

محليات

2026-03-21 | 08:11
الكهرباء تعلن عودة ضخ الغاز الإيراني تدريجياً وتؤكد: الإنتاج استقر عند 14 ألف ميغاواط
440 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن عودة تجهيز الغاز الإيراني بشكل تدريجي.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى: "اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني الى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب"، لافتا ان "هذه الكميات عادت تدريجيا لتعزيز منظومة الطاقة الوطنية ويزيد من زخم عمل المحطات".

وأضاف أن "محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل بارس الإيراني الى القصف ما دفع الوزارة الى اعتماد البدائل من خلال المناورة بالغاز الوطني لصالح بعض المحطات والتنسيق مع وزارة النفط لتوفير مادة زيت الغاز (الكازويل)، وكانت المحطات التحويلية حاضرة بتشغيل الكهرباء"، بحسب الوكالة الرسمية.

وتابع أنه "وبعد عودة ضخ الغاز الإيراني سجلت المنظومة الوطنية استقراراً بالإنتاج بنسبة 14 الف ميغاواط"، مشيرا الى أن "خطط الوزارة لا تزال مستمرة وضمن جدول زمني لتكون جاهزة قبل فصل الصيف".

وأكد ان "وضع الكهرباء مطمئن والبدائل حاضرة وماضون بالخطة الاعتيادية"، مبينا أن "المنظومة سجلت استقرارا وأرقاما جيدة في ساعات التجهيز".

وأشار ان "الوقود والغاز الوطني مؤمن لصالح المحطات الكهربائية وهناك سيطرة كبيرة على الاحمال وبانسيابية عالية"، منوها الى ان "هناك غرفة عمليات دائمة الانعقاد في مقر الوزارة تعمل على مراقبة ومتابعة عمل المنظومة والخطوط الناقلة من اجل تحقيق استقرار في ساعات التشغيل".
الكهرباء تعلن عودة ضخ الغاز الإيراني تدريجياً

وتؤكد: الإنتاج استقر عند 14 ألف ميغاواط

الوكالة الرسمية

السومرية نيوز

وزارة النفط

سومرية نيوز

احمد موسى

السومرية

العراق

إيران

الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-20
Play
نشرة ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-20
Play
العراق في دقيقة 20-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
Play
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
Play
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
Play
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
Play
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
Play
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11

