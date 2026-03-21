الكهرباء تعلن عودة ضخ الغاز الإيراني تدريجياً وتؤكد: الإنتاج استقر عند 14 ألف ميغاواط

وقال المتحدث باسم الوزارة : "اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني الى بواقع خمسة ملايين متر مكعب"، لافتا ان "هذه الكميات عادت تدريجيا لتعزيز منظومة الطاقة الوطنية ويزيد من زخم عمل المحطات".وأضاف أن "محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل الإيراني الى القصف ما دفع الوزارة الى اعتماد البدائل من خلال المناورة بالغاز الوطني لصالح بعض المحطات والتنسيق مع لتوفير مادة زيت الغاز (الكازويل)، وكانت المحطات التحويلية حاضرة بتشغيل الكهرباء"، بحسب .وتابع أنه "وبعد عودة ضخ الغاز الإيراني سجلت المنظومة الوطنية استقراراً بالإنتاج بنسبة 14 الف ميغاواط"، مشيرا الى أن "خطط الوزارة لا تزال مستمرة وضمن جدول زمني لتكون جاهزة قبل فصل الصيف".وأكد ان "وضع الكهرباء مطمئن والبدائل حاضرة وماضون بالخطة الاعتيادية"، مبينا أن "المنظومة سجلت استقرارا وأرقاما جيدة في ساعات التجهيز".وأشار ان "الوقود والغاز الوطني مؤمن لصالح المحطات الكهربائية وهناك سيطرة كبيرة على الاحمال وبانسيابية عالية"، منوها الى ان "هناك عمليات دائمة الانعقاد في مقر الوزارة تعمل على مراقبة ومتابعة عمل المنظومة والخطوط الناقلة من اجل تحقيق استقرار في ساعات التشغيل".