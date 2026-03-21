الصحة: إنقاذ مراهق تعرض لهجوم نمور وإجراء عمليات معقدة له في بغداد
محليات
2026-03-21 | 10:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
800 شوهد
أعلن المتحدث باسم
وزارة الصحة
،
سيف البدر
، تعرّض مراهق لهجوم من نمور، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.
وقال البدر في بيان، إن المصاب نُقل في بادئ الأمر إلى
مستشفى الكرامة
لتلقي الإسعافات الأولية، نظراً لخطورة حالته التي تضمنت إصابات شديدة في الأوعية الدموية إلى جانب كسور متعددة.
وأضاف أنه تم لاحقاً تحويله إلى مدينة الإمامين
الكاظمين
الطبية، حيث خضع لسلسلة عمليات جراحية معقدة، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة حالياً وهو على قيد الحياة.
واصدرت إدارة
حديقة الحيوانات
في
متنزه الزوراء
، اليوم السبت، توضيحاً بعد افتراس نمر لأقدام طفل.
وقالت الادارة في بيان، "تود إدارة حديقة الحيوان توضيح ما تم تداوله حول حادثة وقعت هذا اليوم داخل
الحديقة
: قام أحد الزائرين مع أصدقائه بتجاوز وعبور السياج الأمني والدخول إلى منطقة مخصصة لكادر رعاة الحيوانات المفترسة، حيث حاول الاقتراب والتحرش بأحد النمور السيبيرية، مما أدى إلى تعرضه لإصابة في القدم بعد أن تمكن الحيوان من سحبها داخل السياج".
واكدت أن "الحادثة وقعت نتيجة مخالفة صريحة للتعليمات والتحذيرات الموضوعة في الموقع"، مشيرة الى انه "تم التعامل مع الحالة من قبل الحراس والكادر المناوب، وتم إنقاذ الشخص ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. حالته حالياً مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة".
واهاب البيان "بجميع الزائرين الكرام: إن عبور الحواجز أو الاقتراب من الحيوانات، خصوصاً المفترسة، يشكل خطراً حقيقياً على الحياة، وقد يؤدي إلى نتائج خطيرة لا تُحمد عقباها".
وذَكرت الادارة، بان "السلامة مسؤولية مشتركة، والالتزام بالتعليمات ليس خياراً بل ضرورة لحماية الجميع"، مؤكدة انها "غير مسؤولة عن أي أذى ينتج من مخالفة التعليمات أو تجاوز السياجات الأمنية".
وكان قد أظهر مقطع فيديو، نمراً يفترس أقدام طفل في متنزه
الزوراء
بالعاصمة
بغداد
، خلال العيد، قبل أن يتم سحب قدمه من فكي النمر.
