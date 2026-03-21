الخارجية تُعلن نجاح خطة الإجلاء الثامنة وإعادة مئات العراقيين العالقين

وذكر بيان للوزارة، انها "تُعلن نجاحَ خطةِ الإجلاءِ الثامنةِ للمواطنينَ العراقيينَ العالقينَ في الخارج، وذلك بالتنسيقِ مع الشركةِ العامةِ للخطوطِ الجويةِ العراقيةِ والجهاتِ الحكوميةِ والقطاعيةِ الساندة، حيث تمَّ تنفيذُ ثماني رحلاتٍ جويةٍ متتالية، أسفرت عن إعادةِ عددٍ كبيرٍ من المواطنينَ إلى أرضِ الوطن".وجاءت هذه العملياتُ، وفق البيان، "ضمن جسرٍ جويٍّ استثنائيٍّ شمل عدداً من الدول، من بينها نيودلهي والقاهرة، وصولاً إلى في ، وذلك بتنسيقٍ عالٍ مع البعثاتِ الدبلوماسيةِ العراقية، ولا سيما البعثة في التي بذلت جهوداً كبيرة بتواجدها الدائم في المنافذ الحدودية ، إلى جانب الجهاتِ المعنيةِ في الدولِ المستضيفة، بما أسهم في تأمينِ عودةِ المواطنينَ العراقيينَ بسلام".واكدت الوزارةُ أن "نجاحَ هذه العملياتِ جاء نتيجةَ العملِ المشتركِ والتنسيقِ المستمرِّ مع الجهاتِ الحكوميةِ المختصة، ولا سيما وزاراتِ النقلِ والداخليةِ والنفط، وسلطةِ الطيرانِ المدني، وهيئةِ المنافذِ الحدودية، فضلاً عن الجهودِ الكبيرةِ التي بذلتها الكوادرُ الدبلوماسيةُ العراقيةُ وفرقُ خليةِ الأزمة، التي عملت على مدارِ الساعةِ لتسهيلِ إجراءاتِ السفرِ والعبور".واعربت الوزارةُ عن "تقديرِها العالي للدعمِ والتعاونِ الذي قدمته الدولُ الشقيقةُ والصديقةُ، التي أسهمت في إنجاحِ عملياتِ الإجلاءِ وتسهيلِ إجراءاتِ مرورِ ووصولِ المواطنينَ العراقيين، بما يعكس روحَ التعاونِ الإقليميِّ والإنساني".وجددت الوزارةُ "تأكيدَها على استمرارِ التنسيقِ مع الجهاتِ المعنيةِ لمتابعةِ أوضاعِ المواطنينَ العراقيينَ في الخارج، والعملِ على إعادتِهم وفقَ الإمكاناتِ المتاحة، وبما يضمنُ سلامتَهم وعودتَهم الآمنةَ إلى أرضِ الوطن".