موجة مطرية تخيم على العراق حتى الخميس

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة يصاحبها البرق والرعد في الأقسام الشرقية منهما أما غائم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في "، مبينة ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى وبعض الأماكن من المنطقة الجنوبية وفرص واردة لفترات من الغزارة في بعض الاماكن من المنطقة الجنوبية مساءا ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق".واضافت ان طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم يتحول الى غائم في الأقسام الشرقية للبلاد مع تساقط امطار متوسطة الشدة ويصاحبها البرق والرعد في تلك الأقسام ودرجات الحرارة مقاربة للمنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وأحيانا غزيرة في مناطق متفرقة من البلاد مصحوبة بالبرق والرعد ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".