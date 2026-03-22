تحذيرات للاهالي: ابتعدوا عن الضفاف

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "ادارة كرميان تحذر الأهالي والقرى القريبة من الابتعاد عن الضفاف لتجنب الخطر"، مبينا انه "سيتم فتح سد دربنديخان وزيادة إطلاق المياه بسبب الأمطار الغزيرة".وتابع ان " شهدت تساقط امطار غزيرة صاحبها برق ورعد وحالوب، نتيجة تأثير سحابة رعدية عملاقة".واضاف ان "ذلك تسبب بغرق عدد من الاحياء السكنية في ، حيث وصلت مستويات المياه في بعض الاماكن الى 23 ملم خلال ساعات".