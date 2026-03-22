اجواء العراق مغلقة لـ72 ساعة جديدة

وقالت في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأحد 22 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء".واضافت ان "ذلك جاء كإجراء احترازي مؤقت"، مشيرة الى ان "القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات".