فاجعة في دهوك.. مصرع عروس في يوم زفافها

وقال المصدر لـ ، ان "ثلاث نساء إحداهن عروس كان من المقرر أن تزفّ عصر اليوم، توفين إثر حادث سير مروع تمثل بانقلاب سيارة من نوع BMW وسقوطها في المياه قرب في مدينة ".واضاف ان "السيارة كانت تقل 7 أشخاص (سائق و6 نساء)، حيث أسفر الحادث عن وفاة ثلاث منهن في موقع الحادث، فيما اصبن الاخريات بجروح متفاوتة، وتم نقلهن إلى مستشفى برده رش لتلقي العلاج".