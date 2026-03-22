العمليات المشتركة تتوعد مثيري الطائفية بعقوبات حازمة

وقال رئيس خلية التابعة لقيادة الفريق في بيان ورد لـ ، انه "في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، نؤكد أن أمن واستقراره يمثلان خطاً أحمر لا يمكن التهاون معه"، مبينا ان "أي محاولة لبث الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية ستُواجَه بإجراءات حازمة وفق القانون".وتابع ان "العراقيين اثبتوا عبر تاريخهم أنهم أقوى من كل محاولات التفريق، وأن وحدتهم الوطنية كانت ولا تزال السد المنيع بوجه كل من يسعى لزعزعة السلم المجتمعي"، مشيرا الى ان "ما يرصد اليوم من نشاطات مشبوهة عبر بعض المنصات أو الجهات، هو محل متابعة دقيقة من قبل أجهزتنا الأمنية والاستخبارية التي تعمل على مدار الساعة، وبإمكانيات متقدمة، لرصد وتعقب كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو استغلال مناخ الحرية والديمقراطية للإضرار بالمجتمع".وأكد أن "القانون سيطبق بحزم على كل من يتبنى أو يروج لخطاب طائفي أو تحريضي، دون استثناء، وأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاء لنشر الفتنة أو تهديد السلم "، داعيا الجميع إلى "التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والوقوف صفاً واحداً بوجه كل محاولات الإساءة لوحدة العراق. لقد تجاوزنا معاً مراحل أكثر صعوبة، بفضل تضحيات قواتنا الأمنية وبسالة أبناء شعبنا، وسنمضي اليوم بنفس العزيمة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار".