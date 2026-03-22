العراق يعلن نجاح إدارة موجة الأمطار الحالية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "خطة إدارة موجة الأمطار الحالية التي تشهدها البلاد حققت نجاحا ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفق خطة تشغيلية وخزنية أعدّها مسبقًا لإدارة الموارد المائية".واضافت ان "الخطة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتعزيز الخزين المائي"، مشيرة إلى "استنفار جميع تشكيلات الوزارة في عموم محافظات للسيطرة على المياه"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراءات تأتي لدعم الخزين المائي، وتأمين مياه الشرب، ودعم القطاع الزراعي، وإنعاش الأهوار، وتحسين البيئة المائية لشط العرب".وأكدت الوزارة، أنها "ستصدر بيانًا تفصيليًا بعد انحسار الموجة، يتضمن كميات المياه المتحققة وآثارها على الواقع المائي في العراق".