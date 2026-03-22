تحذير جوي جديد للعراقيين: الحالوب قادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "تحديثات خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار خلال أيام الأسبوع الجاري على فترات، يصحبها هطولات مطرية متفاوتة الشدة، تتخللها فترات من الغزارة ورياح هابطة مع فرص واردة لحبات البرد كما تم التنويه سابقاً".واضاف ان "يوم الخميس المقبل يُتوقع أن يشهد تصاعداً ملحوظاً في شدة الحالة الجوية، نتيجة تقدم مركز المنخفض السطحي وتزامنه مع إنكسار في الرياح العليا، ما يعزز من فرص تشكل سحب ركامية نشطة".وتوقعت "هطول أمطار رعدية غزيرة في أغلب المناطق، مصحوبة برياح هابطة نشطة تترافق مع(الحالوب) في بعض الأماكن نهار وليل الخميس.تساقط حبات البرد"، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة من للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أولاً بأول".