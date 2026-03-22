المجلس الاعلى الاسلامي: الاعتداء على الاجهزة الحكومية وتضعيفها مدان وليس بمصلحة احد

وقال الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي ، في بيان ورد لـ ، إنّ "الاعتداء على الاجهزة الحكومية وتضعيف مؤسساتها عملٌ مدان وليس بمصلحة احد، ومنها الاعتداء السافر على ، فهو عملٌ ارهابي مدان؛ يستهدف زعزعة الامن والاستقرار".وتابع ان "الاعتداءات المتكررة على مقرات وقواتنا الأمنية هي أعمال ارهابية واضحة"، مشيرا الى انه "على المؤسسات الدستورية والحكومة الحالية القيام بواجبها الدستوري في التحقيق وكشف الجهات المعتدية؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات".واكمل، "إنّنا وفي هذا الظرف الحساس ندعو جميع القوى الوطنية لنقف صفاً واحداً خلف اجهزتنا وقواتنا الأمنية بجميع صنوفها لحماية من اي اعتداء يمس أمن شعبنا وسيادة بلدنا".