تاكيد وزاري على الجاهزية الكاملة لجميع القطعات الأمنية وتواصل العمليات الاستباقية

وقالت في بيان ورد لـالسومرية نيوز، ان " تراس، اليوم، اجتماعاً في مقر دائرة عمليات الوزارة، بحضور قائد ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة والضباط، لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية الحالية في البلاد".واضافت ان "المجتمعين ناقشوا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على الداخل العراقي"، مشيرة اﻟﻰ ان "الوزير اطلع على إيجاز مفصل قدمه القادة الميدانيون حول الخطط الموضوعة لحماية الأهداف الحيوية وتعزيز الاستقرار".وأكد الوزير "على الجاهزية الكاملة لجميع القطعات الأمنية، وضرورة تواصل العملياتالاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري المكثف لتأمين جميع المناطق"، مشدداً "على رفع مستوى التنسيق المشترك بين مختلف التشكيلات الأمنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ".ووجه "بضرورة الاهتمام بالجانب الإداري والميداني للمقاتلين، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز الواجبات الموكلة إليهم بكفاءة عالية".